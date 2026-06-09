Kadın A Millî Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup altıncı ve son maçında Malta'yı 3-0 mağlup etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Millî Takımımız, deplasmanda Malta ile karşılaştı.

MFA Centenary Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türkiye, Malta'yı 3-0 mağlup etti. Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alexandra Gatt kendi kalesine, 38. dakikada Ece Türkoğlu ve 53. dakikada Selen Gül Altunkulak kaydetti.

Bu sonuçla grupta dördüncü galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 13 yaparak maç fazlasıyla lider İsviçre'nin gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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