Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşamasını ilk 24 takım arasında bitiren Galatasaray'ın, son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Turnuvanın lig aşamasını ilk 24 sıra içerisinde bitiren sarı-kırmızılılar, play-off turunda oynamaya hak kazandı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu. Şampiyonlar Ligi'nin formatı gereği lig etabını 13. tamamlayan İtalya temsilcisi Juventus ile 14. olan İspanya'nın Atletico Madrid takımı, 19. Belçika ekibi Club Brugge ile 20. Galatasaray'dan biriyle karşılaşacak.

KURA 30 OCAK'TA ÇEKİLECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 9 ila 24. sıralarda bitiren takımlar katılacak ve her takımın 2 muhtemel rakibi olacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray'da yıldız isimden kötü haber

Haberle İlgili Daha Fazlası