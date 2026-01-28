Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da Mario Lemina, cezalı duruma düştü.

Etihad'da oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.

Mario Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

