Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, müsabaka öncesi değerlendirmeler yaptı.

"CESUR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Sahada cesur olmaları gerektiğine dikkat çeken Buruk, "Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymalıyız. Planlarımız var. Oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum. Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor." diye konuştu.

"UFAK TEFEK AĞRILARI OLAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Akgün ve Lucas Torreira'ya ilişkin de konuşan Okan Buruk, "Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor." dedi.

