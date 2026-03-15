WhatsApp, 13 yaş altındaki çocuklar için ebeveyn denetimli özel hesap modelini başlattı. Yeni sistemle ebeveynler, çocukların sohbetlerini, grup katılımlarını ve tanımadıkları numaralarla iletişimini kontrol edebiliyor; tüm güvenlik ve gizlilik ayarları özel PIN ile korunuyor.

ÖMER TEMÜR- WhatsApp, 13 yaş altındaki çocukların güvenliğini sağlamak maksadıyla ebeveyn denetimli özel hesap modelini hayata geçirdi.

Bu yeni sistemle birlikte ebeveynler çocuklarının WhatsApp’larını kontrol edebiliyor. Ebeveyn kontrolü ile telefon rehberinden bulunmayan ve tanınmayan numaralardan gelen aramalar otomatik olarak engellenerek çocukların yabancılarla teması sınırlandırılıyor.

WhatsApp’ta ebeveyn kontrolü kullanıma açıldı

Çocukların yeni bir kişiyle sohbet başlatması veya gruplara katılması için ebeveyn onayı gerekiyor. Çocuklar bir kişiyi eklediğinde, engellediğinde veya şikâyet ettiğinde ise ebeveyne bildirimi gidiyor.

Ayrıca tüm güvenlik ve gizlilik ayarları, ebeveyn tarafından belirlenen özel bir PIN kodu ile korunuyor; böylece çocuk bu ayarları tek başına değiştiremiyor. Çocuğun profil fotoğrafı, “son görülme” ve “çevrim içi” bilgileri varsayılan olarak kısıtlı tutuluyor.



