Meta, Instagram’ın mesajlaşma sisteminde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. 2023 yılının sonlarında geniş kitlelere sunulan ve kullanıcı verilerinin gizliliğini en üst seviyeye çıkaran "uçtan uca şifreleme" (E2EE) desteğinin, alınan sürpriz bir kararla sona erdirileceği açıklandı.

Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bilgilere göre, Instagram mesajları için sunulan uçtan uca şifreleme koruması 8 Mayıs 2026 tarihinden itibaren desteklenmeyecek.

Bu tarihten itibaren mevcut şifreli sohbetlerin durumunun ne olacağı ve yeni mesajların nasıl korunacağı konusunda belirsizlikler sürerken, uzmanlar kullanıcılara önemli sohbetlerini yedeklemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

NEDEN KALDIRILIYOR?

Resmi kaynaklar değişikliğin nedenine dair henüz net bir açıklama yapmamış olsa da, siber güvenlik uzmanları ve teknoloji kulislerinde iki ana senaryo üzerinde duruluyor:

- Meta’nın yasa dışı içerikleri (özellikle çocuk güvenliği ve dolandırıcılık) daha etkili tarayabilmek için mesaj içeriğine erişim ihtiyacı duyması.

- Dünya genelindeki hükümetlerin, suçla mücadele kapsamında teknoloji devlerinden mesajlara erişim talep etmesi.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Uçtan uca şifreleme, mesajın gönderildiği cihazda kilitlenip sadece alıcı cihazda açılması anlamına geliyor. Bu sistemde, mesajları taşıyan sunucular (Meta dahil) içeriği okuyamıyor ve ses kayıtlarını dinleyemiyor. Özelliğin kaldırılmasıyla birlikte, teorik olarak mesajların platform tarafından erişilebilir hale gelmesinin önü açılmış olacak.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer şifreli modda (E2EE) yaptığınız önemli konuşmalar varsa, Instagram’ın veri indirme araçlarını kullanarak bu sohbetleri 8 Mayıs öncesinde yedekleyin.

Yüksek gizlilik arayan kullanıcılar için WhatsApp (yine Meta bünyesinde olsa da şifreleme devam ediyor) veya Signal, Telegram gibi platformlar öne çıkmaya devam ediyor. Mesajlarınızın içeriği ne olursa olsun, hesabınızın güvenliğini sağlamak için güvenlik ayarlarınızı güncel tutun.



