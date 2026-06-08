Konya'da bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiye erinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümü olduğu öğrenilen alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Konya'dan acı haber! Yangına müdahale ederken şehit oldu

Çıkan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine TOMA ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 1 itfaiye eri ve 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Konya'dan acı haber! Yangına müdahale ederken şehit oldu

ACI HABER GELDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Karatay ilçemizde çıkan yangına müdahale ederken yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."



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