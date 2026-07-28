Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'den istifa etti. Dutlulu'nun yarın düzenlenecek törenle YENİ Parti'ye katılacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından "Yeni bir başlangıç" notu ile yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

YARIN YENİ PARTİ'YE KATILACAK

Dutlulu, yarın Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla YENİ Parti'ye katılacak. Törende Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, CHP'li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da YENİ Parti saflarına katılacağı öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHPden istifa etti

ZEYREK'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA SEÇİLMİŞTİ

Öte yandan Dutlulu, Haziran 2025'te Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeni büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmişti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHPden istifa etti

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