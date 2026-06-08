Anadolu Ajansı
Küba açıklarında korkutan deprem! Başka ülkelerde de hissedildi
Küba’nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Özetle DinleKüba açıklarında korkutan deprem! Başka ülkelerde ...
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Dünya az önce
Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Depremin merkez üssü Mantua kenti açıkları olarak açıklandı.
- Sarsıntının yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
- Deprem Küba'nın batı kıyı şeridindeki yerleşimlerde ve Meksika'da da hissedildi.
- İlk değerlendirmelere göre can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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Küba’nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Mantua kenti açıkları olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
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MEKSİKA'DA DA HİSSEDİLDİ
Sarsıntının Mantua başta olmak üzere Küba’nın batı kıyı şeridindeki yerleşimlerde ve Meksika’da da hissedildiği belirtildi.
İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.
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