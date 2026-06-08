Küba’nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre bölgelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Küba’nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Mantua kenti açıkları olduğunu ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

MEKSİKA'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntının Mantua başta olmak üzere Küba’nın batı kıyı şeridindeki yerleşimlerde ve Meksika’da da hissedildiği belirtildi.

İlk değerlendirmelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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