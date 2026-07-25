FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2026 Dünya Kupası boyunca özel jetle 106 bin kilometreden fazla yol katettiği öne sürüldü. Çevre hedefleri açıklayan FIFA'nın patronu, karbon salımı nedeniyle çevre kuruluşlarının sert eleştirilerinin hedefi oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca yaptığı özel jet seyahatleri tartışma yarattı. Turnuva süresince 44 maçı tribünden takip eden Infantino, yaklaşık 106 bin kilometre yol katettive ev sahibi 16 şehrin tamamını ziyaret etti. Infantino'nun bu yolculuklar Qatar Airways sponsorluğundaki Gulfstream G650 tipi özel jetle 1.020 tonun üzerinde karbon salımına neden olduğu öne sürüldü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verilen Qatar Airways sponsorluğundaki Gulfstream G650 tipi özel jet

ÇEVRE HEDEFLERİ TEKRAR GÜNDEMDE

FIFA, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltmayı ve 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. Infantino ise Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nın "olumlu bir iz bırakacağını" söylemişti.

Ancak çevre kuruluşları, FIFA Başkanı'nın özel jet kullanmasının bu hedeflerle çeliştiğini savundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

KURULUŞLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Fossil Free Football'un kurucusu Frank Huisingh, "Oyuncular ve taraftarlar aşırı sıcaklarla mücadele ederken Infantino, VIP locadan VIP locaya özel jetle seyahat etti. Bu durum FIFA'nın iklim krizine yaklaşımını açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Spor sürdürülebilirliği alanında faaliyet gösteren Pledgeball'un CEO'su Katie Cross ise özel jet kullanımının, futbolun geleceği ve taraftarlara karşı "tam bir duyarsızlık" örneği olduğunu söyledi.

New Weather Institute Direktörü Andrew Simms de Infantino'nun geride "saygısızlık bulutu" bıraktığını savunurken, Cool Down Sport for Climate Action Network'ten Freddie Daley ise FIFA'nın iklim krizine karşı güven vermediğini dile getirdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

FIFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Eleştirilerin ardından FIFA Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, başkanın seyahatlerinin kurumun belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, "FIFA Başkanı görevleri kapsamında üye federasyonları ve turnuvaları ziyaret etmektedir. Şartlara göre ticari hava yolları veya özel charter uçuşları tercih edilmektedir. Seyahat masrafları FIFA tarafından karşılanmaktadır." denildi.

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