Brezilya-İtalya voleybol maçı canlı izle bilgileri belli oldu. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde karşı karşıya gelecek iki güçlü ekibin mücadelesini canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, maçın yayın bilgileri, başlama saati ve detayları merak ediliyor.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselecek takımlardan biri Brezilya ile İtalya arasında oynanacak yarı final mücadelesinin ardından belli olacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyerek son dört takım arasına kalan iki ekip, final bileti için parkeye çıkarken karşılaşmanın yayıncı kuruluşları ve canlı izleme seçenekleri de sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Brezilya, çeyrek finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselirken, İtalya ise Hollanda'yı 3-0 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

BREZİLYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde oynanacak Brezilya-İtalya karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Türkiye'de voleybolseverler mücadeleyi TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı takip edebilecek.

İtalya

BREZİLYA-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Brezilya ile İtalya arasındaki VNL yarı final karşılaşması, televizyon yayınının yanı sıra dijital platformlardan da canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma S Sport Plus üzerinden internet bağlantısıyla izlenebilirken, TRT Spor ekranlarından da canlı yayınlanacak.

Brezilya

Karşılaşmayı kazanan ekip, 26 Temmuz'da oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi finalinde mücadele etme hakkı elde edecek. Yarı final eşleşmesi, son yılların en güçlü iki voleybol ülkesini karşı karşıya getirirken, turnuvanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor.

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