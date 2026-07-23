A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

Üst üste 8'inci defa 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'ne (VNL) adını yazdıran Türkiye, çeyrek finalde Kanada'yı mağlup etti. Filenin Sultanları, mücadelede ilk seti kaybetmesine rağmen maçı 3-1 kazanmasını bildi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, ABD-Çin maçının galibi ile 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE-KANADA: 3-1

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Sinead-Jack, Gizem (L) (Saliha, Yaprak)

Kanada: Fransen, Gray, Thokbuom, Van Ryk, Guezen, Maglio, Jost (L) (Georgiadis, Baker, Smrek, Andulajevic)

Setler: 22-25, 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 76 dakika

Haberle İlgili Daha Fazlası