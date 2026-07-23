Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında uçucu personelin ağustos ayında Birleşik Krallık’a gönderilerek uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını açıkladı. Bakanlık, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatına ilişkin idari ve adli tahkikatın sürdüğünü, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp sonuç raporunun beklendiğini bildirdi.

Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli bilgiler duyuruldu.

EUROFİGHTER TEDARİKİ

MSB tarafından yapılan açıklamada Eurofighter Typhoon tedarik sürecindeki son duruma ilişkin “Eurofighter tedarikinde ağustos ayı içerisinde uçucu personel Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlayacak” ifadelerine yer verildi.

Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde son durum ne? MSB açıkladı

ŞEHİT ÖĞRENCİNİN DURUMU

Bakanlık, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgi'nin eğitim sırasında şehit olmasının ardından sosyal medyada gündem olan iddialara da cevap verdi. Açıklamada “Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır” denildi.

"İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Bilgin’in ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, "Bu nedenle resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklamasında ifadelerine yer verdi.

Yalova'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18'inci Ana Üs Komutanlığı'nda eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, şehit olmuştu. Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrenci ise tedavi altına alınmıştı.

Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde son durum ne? MSB açıkladı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk milletine başsağlığı dileriz"

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