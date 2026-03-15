İran ve İsrail arasındaki gerilim sadece sahada değil, veri merkezlerinde ve algoritmalarda da tırmanıyor. Savaşta veri merkezleri, radar sistemleri ve küresel teknoloji devleri hedef noktası hâline gelirken OpenAI’ın Pentagon iş birliği ve teknoloji merkezlerine düzenlenen füze saldırıları, küresel piyasaları ve yapay zekânın geleceğini tehdit ediyor.

ÖMER TEMÜR- İran-İsrail savaşı, konvansiyonel çarpışmaların yanı sıra yapay zekâ savaşlarına da sahne oluyor. Hedef noktaların belirlenmesinde yapay zekâ aktif olarak kullanılırken, teknolojinin kendisi de hedef hâline geliyor.

İddialara göre savaşın ilk gününde hayatını kaybeden İran dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yeri yapay zekâ ile tespit edildi.

Tahran’daki trafik kameralarını hack’leyen İsrail, milyarlarca veriyi işleyerek İran’ın üst yönetimini takibe alırken; İran da ABD ve İsrail’in askerî ve istihbarat faaliyetlerine yapay zekâ desteği sağladığı gerekçesiyle Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Bahreyn’de bulunan Amazon Web Services (AWS) veri merkezlerine insansız hava aracı ve füze saldırısı gerçekleştirdi.

Dijital cephede büyük hesaplaşma

Saldırıların ardından Nvidia ve Amazon, güvenlik gerekçesiyle Dubai ofislerini geçici olarak kapattı. Bu süreçte OpenAI ve Pentagon arasında gerçekleşen iş birliği ise teknoloji dünyasında âdeta şok etkisi yaptı.

Yapay zekânın yanı sıra siber dünya ve sosyal medyada yeni cephe açıldı. İran, İsrail’in demir yolu sistemine yönelik bir siber saldırı düzenlediğini; ayrıca İsrail’in erken uyarı ve radar sistemlerinin “körleştirildiği”ni iddia etti.

İran bağlantılı bir hacker grubu da ABD’nin Minab’daki bir okula düzenlediği saldırıya misilleme olarak, tıbbi cihaz devi Stryker’ın ağlarını kilitleyerek 50 terabayt veriyi ele geçirdiğini açıkladı.

Buna karşılık İsrail, İran’a tarihin en büyük siber saldırılarından birini düzenledi. Bu saldırı sonucunda İran’ın internet erişimi %4 seviyelerine kadar düştü. Ayrıca İsrail sahte sosyal medya hesapları ve savaş görüntüleriyle İran halkını rejime karşı ayaklanmaya davet ederken, benzer ataklar İran’dan da geldi. Özellikle ABD gemilerinin vurulmasıyla ilgili çok sayıda yapay zekâ üretimi video dolaşıma sokuldu.

Öte yandan, savaşla birlikte artan enerji maliyetleri yapay zekâyı tehdit ediyor. Artan maliyetlerin yapay zekâ çalışmalarını olumsuz etkilemesi beklenirken, bu durumun küresel hisse senedi piyasalarında bir krize yol açmasından korkuluyor.



