Orta Doğu’da savaşın kuralları Silikon Vadisi’nde yeniden yazılıyor. Wall Street Journal’ın raporuna göre, ABD ve İsrail’in İran operasyonlarında yapay zeka (AI) daha önce görülmemiş bir ölçekte kullanılmaya başlandı. Pentagon’un, teknoloji devleri OpenAI ve Anthropic (Claude) ile gizli askeri anlaşmalar imzaladığı ortaya çıkarken, operasyonun hızı bilinen tüm ezberleri bozdu.

İş dünyasını değiştiren yazılımlar, artık savaş alanında hedef belirleme ve lojistik süreçlerini saniyeler içine sığdırıyor.

YAPAY ZEKA EMRETTİ, ABD VURDU!

Pentagon, cephedeki tüm dengeleri değiştirecek 'Yapay Zeka' hamlesiyle akıllı savaş dönemini başlattı. Artık mühimmat yönetiminden lojistik planlamaya kadar her adım yapay zekanın süzgecinden geçiyor.

Algoritmalar, sahadaki her hedef için 'en uygun silahı' saniyeler içinde seçerek hata payını sıfıra indirirken, ordu bu teknolojiyle lojistik kaosun önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD, geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana İran’da 3 binden fazla noktayı vurdu. İddialara göre operasyonların bu kadar hızlı yürütülmesi, yapay zeka araçlarının sağladığı verimlilikten kaynaklanıyor.

İSTİHBARAT DENİZİNDE "NOKTA ATIŞI"

Sahadaki insanlardan toplanan istihbarat verisinin ancak %4'ünü inceleyebildiği belirtilirken AI, trafik kameralarından telsiz dinlemelerine kadar milyonlarca veriyi tarayarak hayati hedefleri saptıyor.

SAVAŞIN YENİ AKTÖRLERİ: OPENAI VE CLAUDE

Pentagon, Anthropic'in yapay zeka ajanı Claude ve OpenAI modellerini gizli askeri ortamlarda kullanmak için dev anlaşmalar imzaladı.

AI sadece bomba atmak için değil; hangi hedefe hangi mühimmatın (örneğin bir B-2 mi yoksa Tomahawk mı) uygun olduğunu seçmek ve yedek parça lojistiğini yönetmek için de kullanılıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un, şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da açıklamasında tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

SAVAŞ HASARI DA YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİLİYOR

Wall Street Journal'a göre yapay zekanın asıl gücü ön cephede değil, mutfakta yatıyor.

40 kişilik uzman ekibin haftalarca süren koordinasyonunu AI anlık olarak güncelliyor.

Saldırı sonrası görüntüleri ve ısı izlerini analiz ederek hedefin imha edilip edilmediğini saniyeler içinde raporluyor.



İran'ın 20 bin dolarlık İHA'larına karşı 4 milyon dolarlık füzelerin harcanması gibi ekonomik dengesizlikleri minimize etmeye çalışıyor.

"İSTİFA DEPREMİ"

Öte yandan Anthropic’in güvenlik araştırmacısı Mrinank Sharma, "Dünya tehlikede" diyerek istifa etti. Sharma’nın istifası, şirketin geliştirdiği Claude adlı yapay zekanın, ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakaladığı operasyonda kullanıldığı iddialarıyla aynı döneme denk geldi.

Uzmanlar, yapay zekanın biyolojik silah geliştirme ve "aşırı uyumlu" davranma risklerinin kontrol edilemez boyuta ulaştığını söylemeye devam ediyor.

XAI’DA YAPISAL SARSINTI

Elon Musk'ın xAI firmasında da kurucu ortaklar ve mühendisler dahil olmak üzere bir dizi üst düzey isim şirketten ayrıldı.

