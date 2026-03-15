Ligde son 4 haftada 7 puan kaybeden lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran ile Teknik Direktör Domenico Tedesco arasındaki konuşma ortaya çıktı.

Süper Lig'de lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e mağlup olarak zirve yarışında ağır bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, Tedesco ve Devin Özek ile yola devam etme kararı verdi.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLADI

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

"GEREKLİ ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ"

Tedesco ve Özek ile yola devam edileceğini duyuran Saran, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi." diye konuştu.

"SÖZ VERİYORUM"

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, bu toplantıdaki birebir görüşmede söylediği sözler ortaya çıktı. Beyaz TV'nin haberine göre; İtalyan çalıştırıcı, bu toplantıda kötü sonuçların düzeleceğine dair Başkan Saran'a söz verdi. Oyunun düzeleceği ve sakatların dönmesiyle seri yakalayacakları sözünü veren Tedesco, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." diye konuştu.

