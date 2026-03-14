Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli taraftar grubunun düzenlediği iftarda başkanlığa dair açıklamada bulundu. Zor bir süreçten geçtiklerini ve taraftarın desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını kaydeden Saran, "Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, GFB'nin düzenlediği iftarda kısa bir konuşma yaparak taraftara çağrıda bulundu.

"2027'YE KADAR BERABERİZ"

Zor bir dönemden geçtiklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Saran, "Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE SEÇİMLER

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçim, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.

