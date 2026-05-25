Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme kılavuzuyla kayıt sürecinin ayrıntıları belli oldu. Yayımlanan kılavuzda, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme tarihlerine de yer verildi. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Takvim doğrultusunda AÖL 3.dönem kayıt yenileme işlemleri 15 Mayıs - 08 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Açık Öğretim Lisesi ( 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 08 Haziran 2026 günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif, beklemeli veya kayıt yenilememiş olup 07.09.2008 ve öncesi doğumlu olan öğrenciler 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. Dönem sınavı için kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak aşağıda yer alan öğrenci kayıt yenileme kılavuzu (işlem basamakları) doğrultusunda kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecektir.



Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? AÖL 3. dönem kayıt takvimi



AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) kayıt yenileme işlemi, MEB tarafından belirlenen tarihlerde kayıt yenileme sınav ücretinin (güncel olarak 750 TL) anlaşmalı bankalara veya MEB Ödeme Sistemi üzerinden yatırılmasıyla başlatılır. Ücret yatırıldıktan sonra MEB Açık Öğretim Lisesi üzerinden ders seçimleri yapılarak işlem tamamlanır.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir. Ayrıca yeni dönemde kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından yapılacaktır. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini kendileri yapabilecektir.

Kayıt ücretini yatıran öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresindeki “Öğrenci Giriş Ekranı”ndan öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile veya aynı ekrandaki e-devlet girişini kullanarak Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra kayıt yenileme işlemini “Kayıt Yenileme/Ders Seçimi” menüsü altında bulunan “Kayıt Yenileme Öğrenci” sekmesinden kendileri yapar. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-3 döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine öğrenci girişi sayfasından giriş yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası