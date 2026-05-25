Üniversite öğrencisi Rabia Yıldız yatağında ölü bulundu! Otopsi sonucu bekleniyor
Gümüşhane’de 19 yaşındaki Rabia Yıldız, yatağında ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.
- Rabia Yıldız'ı uyandırmak isteyen kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.
- Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve sağlık ile polis ekipleri adrese sevk edildi.
- Sağlık ekipleri Rabia Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
- Genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Rabia Yıldız'ın Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gördüğü öğrenildi.
Gümüşhane’de 3 katlı evde kız kardeşiyle birlikte orta katta yaşayan 19 yaşındaki Rabia Yıldız hayatını kaybetti.
Rabia Yıldız’ı sabah saatlerinde uyandırmak isteyen kız kardeşi, genç kızı yatağında hareketsiz halde buldu.
ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI
Rabia Yıldız’ın ölüm haberini alan annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Anne Yıldız’ın feryatları yürek dağladı. Genç kızın Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gördüğü öğrenildi.