Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus'un, şampiyonluk maçı sonrası yaptığı "ayrılık" açıklamasına rağmen Al Nassr'da kalacağı iddia edildi. Suudi Arabistan basını, 71 yaşındaki Portekizli teknik adamın, şampiyonluğa taşıdığı kulüple 1 yıl daha anlaşma sağladığını yazdı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de 7 yıl aradan sonra Al Nassr'ı şampiyonluğa taşıyan Jorge Jesus'un, takımdaki geleceğine tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik adamın, yapılan son görüşmenin ardından Al Nassr'la yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BİR YILLIK ANLAŞMA

Şampiyonluk maçı sonrası "Al Nassr'dan ayrılıyorum diyen Jesus'un, sürpriz bir kararla Suudi kulübüyle kontrat uzatma kararı aldığı öne sürüldü. Suudi gazeteci Bukairy'nin haberine göre; 72 yaşındaki teknik adam, Al Nassr ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

RONALDO'DAN YÖNETİME JESUS BASKISI

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun, Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi için yönetime baskı yaptığı ve bu gelişme sonrası somut adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE YARIM KALAN HİKAYE!

Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2022-2023 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyalini vermişti. Deneyimli çalıştırıcı, "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın" demişti.

