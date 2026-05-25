Anadolu Ajansı
Pakistan'da feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda can kaybı var
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaleti, katliam gibi bir kazaya sahne oldu.
MİNİBÜS, PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI
Acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, yaptığı açıklamada, Mardan kenti yakınlarında süratli seyreden bir minibüsün, otoyol kenarında park halindeki otobüse çarptığını belirtti.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildiren Fahad, ön bulguların minibüs sürücüsünün ihmalinin kazaya yol açmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti.
