Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaleti, katliam gibi bir kazaya sahne oldu.

Pakistanda feci kaza! Ortalık kan gölüne döndü: Çok sayıda can kaybı var

MİNİBÜS, PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI

Acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, yaptığı açıklamada, Mardan kenti yakınlarında süratli seyreden bir minibüsün, otoyol kenarında park halindeki otobüse çarptığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildiren Fahad, ön bulguların minibüs sürücüsünün ihmalinin kazaya yol açmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

