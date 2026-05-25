İspanya'nın Dünya Kupası kadrosu: Real Madrid'den hiçbir futbolcu yok
İspanya Milli Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente, kafileye 26 futbolcuyu davet etti.
Luis de la Fuente'nin, LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve şezonu kupasız kapatan Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.
İspanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia
Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo
Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena
Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino