2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

İspanya Milli Takımı'nın, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente, kafileye 26 futbolcuyu davet etti.

Luis de la Fuente'nin, LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve şezonu kupasız kapatan Real Madrid'ten kadroya hiç futbolcu dahil etmemesi ise dikkat çekti.

Luis de la Fuente

İspanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia

Defans: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pufill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta saha: Rodrigo Hernandez, Martin Zubimendi, Pedri Gonzalez, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Pablo Gavi, Alex Baena

Forvet: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Dünya Kupası öncesi Montella ders çalışıyor: Rakibe göre taktik

Haberle İlgili Daha Fazlası