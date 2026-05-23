Ali Koç döneminde Fenerbahçe’de görev yapan ve Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kaldıran Jorge Jesus, şampiyonluk yaşamadığı tek takım olan sarı lacivertlilere dönüş hazırlığında.

Al Hilal’den sonra Al Nassr’la da Suudi Arabistan’da şampiyon olan Portekizli, “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de F.Bahçe’de tamamlanması gereken bir hikâyem vardır” ifadesinde bulundu.

YILDIRIM TEMAS KURDU

Şampiyonluk maçından sonra Al Nassr’a veda eden Jorge Jesus, Brezilya’da tatil yapacağını açıklarken, geleceğine dair de konuştu. “Türkiye’de üç büyük takım var; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş” diyen Jesus, “Bunlardan ikisi teklif yaptı. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın” itirafında bulundu. Aziz Yıldırım’ın temas kurduğu Portekizli hocanın çok sayıda teklife rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

