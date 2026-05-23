Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sinyali
Ali Koç döneminde Fenerbahçe’de görev yapan ve Fenerbahçe ile Türkiye Kupası kaldıran Jorge Jesus, şampiyonluk yaşamadığı tek takım olan sarı lacivertlilere dönüş hazırlığında.
- Portekizli hoca, Al Hilal ve Al Nassr ile şampiyonluklar yaşadığını, şampiyon olamadığı tek yerin Fenerbahçe olduğunu ve burada tamamlanması gereken bir hikayesi olabileceğini belirtti.
- Şampiyonluk maçından sonra Al Nassr'a veda eden hoca, tatil yapacağını ve geleceğine dair konuştuğunu söyledi.
- Türkiye'de üç büyük takım olduğunu, bunlardan ikisinin teklif yaptığını, ikinci takımın sır olarak kaldığını itiraf etti.
- Aziz Yıldırım'ın temas kurduğu Portekizli hocanın, birçok teklife rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
Al Hilal’den sonra Al Nassr’la da Suudi Arabistan’da şampiyon olan Portekizli, “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de F.Bahçe’de tamamlanması gereken bir hikâyem vardır” ifadesinde bulundu.
YILDIRIM TEMAS KURDU
Şampiyonluk maçından sonra Al Nassr’a veda eden Jorge Jesus, Brezilya’da tatil yapacağını açıklarken, geleceğine dair de konuştu. “Türkiye’de üç büyük takım var; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş” diyen Jesus, “Bunlardan ikisi teklif yaptı. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın” itirafında bulundu. Aziz Yıldırım’ın temas kurduğu Portekizli hocanın çok sayıda teklife rağmen önceliğinin Fenerbahçe olduğu iddia edildi.
