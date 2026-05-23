Eski ve yeni rakiplerine Fenerbahçe’yi birlikte yönetmeyi teklif eden efsane başkan, “En büyük Fener sezonu başlamıştır, hayırlı uğurlu olsun, sonu şampiyonluk olsun” dedi.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım, yönetim listesini açıklarken hem birlik çağrısı hem de iddialı açıklamalar yaptı. “Sayın Ali Koç’a, Sayın Hakan Safi’ye çağrımdır, gelin yönetimde beraber olalım” diyen Aziz Yıldırım, “Hep beraber Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyalım. Bu seneye damga vuralım. Birlikte büyük bir mücadeleye adım atıyoruz. En büyük Fener sezonu başlamıştır, hayırlı uğurlu olsun, sonu şampiyonluk olsun. Türkiye ve Avrupa’nın sokaklarını sarı laciverte boyamak için birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

HERKES HATIRLATALIM

F.Bahçe’ye güç katma iradesiyle yola çıktıklarını dile getiren Aziz Yıldırım, “Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz, yoldaşı olur. 120. yaşını kutlayan bu koca çınar ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın neredeyse yarısında ömrüm geçti ve kendimi F.Bahçe’de gördüm. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız” dedi. Yıldırım, “Bir olalım, birlik olalım. Önce kendimizi hatırlayıp, teknik adamlara, sporculara, hakemlere, federasyonlara, sokaklara ve milyonlara kim olduğumuzu hatırlatalım” diye konuştu.

KISA KISA…

Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimiyle Futbol AŞ yönetimi beraber olacak, kulübü beraber yöneteceğiz.

Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, dörtlü finale gitti. Ayrıca Futbol AŞ’ye 4-5 tane değerli insan daha gelecek.

Az önce Fenerbahçe’mizin Türkiye ve Avrupa’da başaracağı büyük başarıların mimarı olacak kadroyla tanıştınız.

Her zaman her yerde en büyük Fener diye inleyen sokaklar ve her yerde dalgalanan sarı-lacivert bayraklar benim hayat enerjimi sağlamaktadır.

F.Bahçe’mizin kumpaslarla içine itildiği kuyudan el birliğiyle çıkmak için bir aradayız.

Huzurunuzda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi çok fedakârlıklar yaptı.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİ

ASİL ÜYELER:

Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

YEDEK ÜYELER:

Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

4,3 MİLYARLIK İSİM YÖNETİM LİSTESİNDE

Güçlü bir yönetim listesi hazırlayan başkan adayı Aziz Yıldırım, 4,3 milyarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin dördüncü kişisi olan, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in de kendisiyle olduğunu söyledi. Geçgel’in Futbol AŞ yönetiminde yer alacağını belirten Yıldırım, “Kulüp yönetimindekilerle AŞ yönetimindekiler arasında bir fark yok” dedi.

Feridun Geçgel

HAKAN SAFİ’NİN LİSTESİ

ASİL ÜYELER:

Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

YEDEK ÜYELER:

Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

