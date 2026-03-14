Süper Lig'de sonuncu sıradaki Fatih Karagümrük'e kaybederek şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, olağanüstü toplantının ardından açıklamalar yaptı.

Ligdeki Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Saran, toplantının ardından Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve takımın genel durumu hakkında bir açıklama yaptı.

"HOCA VE DEVİN ÖZEK İLE DEVAM EDİYORUZ"

Tedesco ve Özek ile yola devam edilceğini duyuran Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası