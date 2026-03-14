Fenerbahçe'de Sadettin Saran açıkladı: İşte Tedesco ve Devin Özek kararı
Süper Lig'de sonuncu sıradaki Fatih Karagümrük'e kaybederek şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, olağanüstü toplantının ardından açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe yönetimi, Karagümrük yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile olağanüstü toplantı yaparak yola kendileriyle devam etme kararı aldı.
- Fenerbahçe, Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı.
- Yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüştü.
- Kulüp Başkanı Saran, toplantı sonrası Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam edileceğini açıkladı.
- Saran, dünkü maçta oynanan futbolun şaşkınlık ve üzüntü oluşturduğunu belirtti.
- Gereken ültimatomların verildiği ifade edildi.
Ligdeki Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli kulübün Başkanı Saran, toplantının ardından Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve takımın genel durumu hakkında bir açıklama yaptı.
"HOCA VE DEVİN ÖZEK İLE DEVAM EDİYORUZ"
Tedesco ve Özek ile yola devam edilceğini duyuran Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." diye konuştu.
