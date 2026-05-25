Truth Social hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Trump, Orta Doğu’daki savaşların sona ermesi için yeni bir diplomatik sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Hafta sonu aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 10 bölge lideriyle telefon diplomasisi yürüttüğünü açıklayan Trump, Truth Social hesabı üzerinden yayınladığı mesajda İran ile barışın sağlanması için Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan gibi ülkelerin derhal İbrahim Anlaşmaları’na katılması gerektiğini savundu.

BÖLGE LİDERLERİNE UYARI: 'KATILMAYAN KÖTÜ NİYETLİDİR'

İran ile yürütülen 14 maddelik mutabakatın ya "harika" olacağını ya da hiç olmayacağını belirten Trump, masadaki barışın kalıcı olması için bölgedeki tüm aktörlerin İbrahim Anlaşmaları koalisyonuna dahil olmasını şart koştu:

"İran ile müzakereler güzel şekilde ilerliyor. Cumartesi günü Suudi Arabistan, BAE, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığım görüşmeler sırasında şunu ifade ettim: Amerika Birleşik Devletleri’nin bu çok karmaşık yapbozu bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmaların ardından, bu ülkelerin en azından eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları’na katılması zorunlu olmalıdır. Çoğu ülke İran ile yapılacak bu uzlaşmayı çok daha tarihi bir olay haline getirmeye hazır, istekli ve muktedir olmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, bu anlaşmanın bir parçası olmamalıdırlar çünkü bu kötü niyet göstergesidir."

İSRAİL İLE NORMALLEŞME DAYATMASI

İbrahim Anlaşmaları, özü itibariyle Orta Doğu ülkelerinin Filistin meselesini çözüme kavuşturmadan İsrail ile doğrudan diplomatik ve askeri ortaklık kurmasını hedefleyen bir zemin üzerine kurulu.

Türkiye ise Filistin halkının meşru hakları güvence altına alınmadan ve İsrail'in bölgedeki saldırgan politikaları durdurulmadan bu eksende bir ortaklığa imza atmayı reddediyor.

