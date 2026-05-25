Bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti başkanlarının bayram programları da netlik kazandı. Cumhurbaşkanı dahil 3 isim bayramı İstanbul’da, 5 isim ise Ankara’da geçirecek. Bazı isimler ise bayramda memleketlerinde olacak. İşte siyasilerin bayram programları…

Kurban Bayramı’na 2 gün kala siyasi parti genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! 5 isim Ankara, 3 isim İstanbul'da olacak

BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA OLACAK

Bayramı Ankara'da geçirecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramda Ankara'da olacak. Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

Bayramı Ankara'da geçirecek isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olacak. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramı Hatay’da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da geçirecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bayramda İstanbul'da bulunacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması beklenirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

Mahkemenin mutlak buldan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevi düşen, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel de ise bayramda Manisa'da olacak.

İsim İl Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Hatay DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Ankara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel Manisa

