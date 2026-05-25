Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! 5 isim Ankara, 3 isim İstanbul’da olacak
Bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti başkanlarının bayram programları da netlik kazandı. Cumhurbaşkanı dahil 3 isim bayramı İstanbul’da, 5 isim ise Ankara’da geçirecek. Bazı isimler ise bayramda memleketlerinde olacak. İşte siyasilerin bayram programları…
Kurban Bayramı’na 2 gün kala siyasi parti genel başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramda İstanbul'da olacak.
BAHÇELİ VE KILIÇDAROĞLU ANKARA'DA OLACAK
Bayramı Ankara'da geçirecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak, ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bayramda Ankara'da olacak. Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.
Bayramı Ankara'da geçirecek isimlerden biri de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olacak. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları bayramı Hatay’da, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da geçirecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise bayramda İstanbul'da bulunacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması beklenirken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.
Mahkemenin mutlak buldan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevi düşen, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel de ise bayramda Manisa'da olacak.
|İsim
|İl
|Cumhurbaşkanı Erdoğan
|İstanbul
|TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
|İstanbul
|MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
|Ankara
|CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
|Ankara
|İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
|Ankara
|DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları
|Hatay
|DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
|Ankara
|Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
|İstanbul
|DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
|Ankara
|Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan
|Kayseri
|CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel
|Manisa