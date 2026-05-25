UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler şimdi dev finale çevrildi. Yarı finalde Bayern Münih’i eleyerek adını finale yazdıran Paris Saint-Germain ile İngiliz devi Arsenal, Avrupa futbolunun en büyük kupası için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına cevap aramaya başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken, maçın yayın bilgileri de netleşti. Fransa temsilcisi PSG ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Final öncesinde iki takımın performansı ve maç detayları futbol gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun merakla beklenen final mücadelesi Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

PSG yarı finalde Bayern Münih’i toplam skorda geçerek finale yükseldi. Fransa’daki ilk maçı 5-4 kazanan Paris temsilcisi, rövanşta Allianz Arena’da 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. Arsenal ise yarı finalde rakibini eleyerek uzun yıllar sonra yeniden Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım! PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Türksat uydusu, TRT’nin dijital platformları ve çeşitli televizyon servis sağlayıcıları üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1’in platform numaraları da belli oldu. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor.

Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım! PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Macaristan’ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunun final mücadelesi, şehrin önemli spor komplekslerinden biri olan Puskas Arena’da oynanacak.

Yaklaşık 67 bin seyirci kapasitesine sahip olan Puskás Arena, daha önce UEFA Süper Kupa Finali ve Avrupa Şampiyonası maçları gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Haberle İlgili Daha Fazlası