İspanya LaLiga'da zirve mücadelesi veren Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in enfes bir gol attığı maçta Elche'yi 4-1 mağlup etti ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde kümede kalma mücadelesi veren Elche'yi ağırladı.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid, 4-1'lik skorla kazandı ve ligde art arda ikinci galibiyetini elde etti. Real'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde, 66. dakikada Dean Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler kaydetti. Elche'nin tek golünü 85. dakikada Manuel Angel kendi kalesine attı.

ARDA'DAN UNUTULMAZ GOL

Eflatun beyazlılarda 58. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil olan Arda Güler, kariyerinin en güzel gollerinden birini attı. Mücadelenin son anlarında kendi yarı sahasında topla buluşan Arda, topu birkaç metre sürdükten sonra Elche kalecisi Matías Dituro'nun önde olduğunu görerek vuruşunu çıkardı ve harika bir gole imza attı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Real Madridli oyuncular ve teknik heyet, kendi yarı sahasından enfes bir gol kaydeden Arda Güler'i tebrik ederek uzun süre alkışladı. Bernabeu tribünlerindeki Realli taraftarlar ise Arda Güler'in golü sonrası hem şaşkınlık hem büyük sevinç yaşadı.

REAL TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

La Liga'da üst üste ikinci galibiyetini elde eden Real Madrid, 66 puana yükseldi ve bir maç fazlasıyla Barcelona'nın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Elche ise 26 puanla 17. sırada kaldı.

Real Madrid, ligin bir sonraki sahasında derbide Atletico Madrid'i ağırlayacak. Elche, evinde Mallorca'yı konuk edecek.

