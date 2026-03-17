Doğu Anadolu’da çatılarda 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu, çığ tehlikesi sebebiyle Erzurum-Tekman kara yolu ulaşıma kapandı. Dağcıların Ağrı ve Süphan Dağlarına yaptıkları tırmanışlar da yoğun kar ve tipi sebebiyle yarım kaldı. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Salın Yaylası’nda ise “baharın müjdecisi” çiğdemler açtı. Karın erimesiyle açan çiçekler büyüleyici görüntüler oluşturdu. Her yıl ilkbaharda Van Gölü havzasına gelen flamingolardan bazıları ise bu yıl erken geldi.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altında. Çatılarda boyları 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşurken, tehlike teşkil eden sarkıtlar üzerine düştüğü bazı araçlarda hasara yol açtı. Kars’ta uzun yıllardır bu kadar çetin bir kış görmediklerini belirten Serhat Gökmen isimli vatandaş, “Cemre düştü ama nereye düştü, bizim buraya düşmediği kesin, buraya tek düşen, kar” diye konuştu.

ERZURUM’DA ÇIĞ ALARMI

Erzurum’da son bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Erzurum-Tekman kara yolu Palandöken Geçidi çığ tehlikesinden dolayı ulaşıma kapandı. Sürücüler söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarılırken bölgede yaşanan çığda can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

HATAY’DA DENİZ TAŞTI

Hatay’ın Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgârın etkisiyle denizin taşması sonucu Çevlik Sahil Yolu ile kıyıdaki bazı kafe ve restoranlar su altında kaldı. Antakya ilçe merkezinde de yağışlı hava yollarda göllenmeye ve trafikte aksamalara sebep oldu. Öte yandan, farklı şehirlerden Ağrı’ya gelen 19 kişilik dağcı grubunun Ağrı Dağı’nda gerçekleştirdiği zirve tırmanışı, 4 bin 600 metre rakımda kar yağışı ve fırtına sebebiyle yarıda kaldı. İzmir Olimpis Doğa Sporları üyesi dağcıların Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’ndaki zirve tırmanışı da aynı sebeple yapılamadı. Dağcılar geri döndü.

ÇİÇEKLER AÇTI KUŞLAR GELDİ

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Salın Yaylası’nda gölet çevresinde sarı çiğdem çiçekleri açtı. Baharın müjdecisi olarak gösterilen bu çiçekler, muhteşem görüntü oluştururken vatandaşların ve tabiatseverlerin ilgisini çekti. Çiğdemler kar kalktığında veya şubat ayının ortasında açmaya başlıyor, yaklaşık bir ay sürüyor. Nisan ayında ise bölge sakinleri hayvanlarını alıp yaylaya geliyor. Diğer taraftan, her sene ilkbaharda Van Gölü havzasına gelen flamingolardan bazılarının bu sene erken gelmesi dikkati çekti. Gölün Edremit kıyılarını mesken tutan flamingolar, kar sebebiyle beyaza bürünmüş Süphan Dağı ve gölün maviliğiyle güzel görüntü oluşturdu.

TUZ GÖLÜ CANLANDI

Son yıllarda kuraklık sebebiyle zaman zaman kuruma tehlikesi geçiren Tuz Gölü, kış ve ardından mart ayında gelen yağışlarla yeniden canlandı. Göl sınırlarındaki Aksaray’ın Eskil ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, “Geçtiğimiz yıllarda kuruyan birçok nokta bugün yeniden suyla dolmuş durumda. Bu bereketli kış, bölgemiz için büyük bir umut oldu” dedi.

TARLALAR GÖLE DÖNDÜ

Sivas’ta eriyen karlarla birlikte tarım arazilerinde irili ufaklı gölcükler oluştu. Bir vatandaş, “Bu yıl Rabb’im bereketini gönderdi. Göller dolup taştığı gibi araziler de göle döndü” dedi. Bu arada, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler de yeni sezon mahsul ekimi için tarım alanlarını kaplayan suların çekilmesini bekliyor. Öte yandan, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde etkili yağışların ardından sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

