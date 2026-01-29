Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Manchester City'ye deplasmanda 2-0 kaybedilen maçın son anlarında sakatlanarak oyundan alındı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Alman futbolcunun sakatlığına dair sıcağı sıcağına açıklama yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Zorlu müsabakada sakatlık geçiren Leroy Sane, bir süre sekerek oynadıktan sonra 80'inci dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

Leroy Sane'nin bileğini tutarak sahayı terk ettiği görüldü. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yener İnce

"AYAKL BİLEĞİ BURKULDU"

NOW'a konuşan Yener İnce, Leroy Sane'nin ayak bileğinde burkulma olduğunu belirtti. 30 yaşındaki kanat oyucnusunun nihai durumu İstanbul'da yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

