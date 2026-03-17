Bayram tatili öncesi yollara çıkacak sürücüler dikkat! Yeni trafik düzenlemesiyle radara yakalananlara 30 bin TL’ye varan cezalar kesilecek.

Bayram tatili sebebiyle yollara düşecek milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren yeni trafik düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi. 26 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte hız sınırları, radar toleransları ve ceza oranları tamamen değiştirildi. Artık hız cezalarında geçmişteki oransal yüzdelik artışlar yerine, şehir içi ve şehir dışı ayrımı gözetilerek kademeli rakamsal artış sistemine geçildi.

Yeni düzenlemeye göre hız limitleri; otomobiller için şehirler arası çift yönlü kara yollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km ve yap-işlet-devret otoyollarında 140 km olarak sabitlendi. Artık hız limitlerinde şehir dışı yollarda sabit 10 km, şehir içinde ise 5 km aşım hakkı bulunuyor. Şehir içinde 50 olan hız sınırı için 56 kilometreden itibaren ceza yazılacak.

Cezalar, ihlal edilen hız miktarına göre ciddi şekilde artırıldı. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6 ila 10 km aşanlara 2 bin TL’den başlayan cezalar, sınırın 66 km ve üzerinde aşılması durumunda 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Şehir dışı yollarda ise 11-15 km arası aşımda 2 bin TL ceza uygulanırken, 71 km ve üzeri hız aşımı yapan sürücülere 30 bin TL idari para cezası kesilecek.

Sadece para cezası değil, ehliyet üzerinde de yaptırımlar devreye alındı. Şehir içinde hız sınırını 46 km, şehir dışında ise 51 km aşan sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak. Hız aşım miktarı arttıkça ehliyete el koyma süresi 90 güne kadar uzayabiliyor. Ayrıca bu yüksek hız limitlerinin bir yıl içinde 5 kere ihlal edilmesi hâlinde ehliyet süresiz geri alınacak ve psikolog raporu şartı getirilecek.



