Mauro Icardi'nin performansının yanı sıra yıllık ücretindeki indirim tavrı, sezon sonundaki kararda belirleyici olacak. Tabii sürpriz şekilde erken ayrılık olmazsa…

Sarı-kırmızılılarda önemli gündemlerden birisi de Mauro Icardi’nin durumunun ne olacağı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Arjantinli oyuncu konusunda teknik ekip ve yönetimin kesin bir kararı yok. Okan Buruk, ligin ikinci yarısındaki performansı ve disiplin (idmanlara katılım) anlayışını dikkate alırken, yönetim de ekonomik tavra bakacak. Eğer Mauro Icardi yıllık ücretinde (yaklaşık 10 milyon avro) indirime giderse yeniden anlaşma için masaya oturulacak.

VEFASIZLIK GÖSTERİLİYOR

Oyuncu açısından ise durum biraz daha negatif. Icardi, yedek kalmaktan ve sonradan oyuna girmekten çok rahatsız. Bunu da maç sonlarındaki tavırlarıyla (üçlü çektirmeye katılmıyor, takımdan uzak duruyor) gösteriyor. Kız arkadaşı için İtalya ve çocukları sebebiyle Arjantin opsiyonu da bulunan golcü oyuncu, sarı-kırmızılı takımdan yeteri kadar ilgi görmediğinden dertli. Yüz binlerce çocuğu Galatasaraylı yaptığını düşünen Icardi, gelinen durumu “vefasızlık” gibi görüyor.

OSİMHEN ONU BOZDU

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi’nin kariyeri açısından önemli olay Victor Osimhen’in alınmasıydı. Bu transfer yapılırken teknik direktör Okan Buruk bizzat Arjantinli golcüyü aramış ve “Ne diyorsun?” diye sormuş, olumlu cevap almıştı. İşte Osimhen’in gelmesi, istikrarı ve golleri Icardi’yi geriye attı.

