Yarış atı kavurma oldu fatura sahibine kesildi: Hibeyi bildirmediği için 132 bin lira ödeyecek
Adana Yeşiloba Hipodromu’nun İngiliz atı Smart Latch’in kesilerek aşevinde kavurma olarak dağıtıldığının ortaya çıkması sonrası atın sahibi Suat Topçu’ya 132 bin TL idari para cezası kesildi. Olay, İngiliz basınında da “uluslararası skandal” olarak yankı buldu.
- Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevindeki kavurmadan çıkan elektronik çipin Smart Latch'e ait olduğunun kesinleşmesi üzerine süreç başladı.
- Atın sahibi iş adamı Suat Topçu'ya, sakatlanan atını hibe ettiğini resmî makamlara bildirmediği gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.
- Atın sahibi Suat Topçu, yaşananları büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, iyilik yapmaya çalışırken bir kötülüğe vesile olmanın kötü bir duygu olduğunu dile getirdi.
- Olay, İngiliz basınında da geniş yankı buldu ve The Sun gazetesi haberi “Tırıs Rezalet” manşetiyle duyurdu.
- Atın mezbahaya gönderilmesi sürecinde sorumluların tespiti için adli süreç devam ediyor.
Adana Yeşiloba Hipodromu’nun sevilen İngiliz atı Smart Latch’in kesilerek aşevinde dağıtıldığı iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevindeki kavurmadan çıkan elektronik çipin Smart Latch’e ait olduğunun kesinleşmesi üzerine başlayan süreçte, fatura atın sahibine kesildi.
Yarış atından kavurma yapmışlardı! AK Partili isimden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na çağrı
Atın sahibi iş adamı Suat Topçu’ya, sakatlanan atını hibe ettiğini resmî makamlara bildirmediği gerekçesiyle 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.
Yaşananları büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirten Topçu “İyilik yapalım derken bir kötülüğe vesile olmak çok kötü bir duygu. Atımın çipi o yemeğin içinden çıkmış; ya çıkmasaydı?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Kavurmadan yarış atı eti çıktı! Belediyenin aşevinde skandal
Otoriteye kalıcı çözüm çağrısında bulunan iş insanı “Bu büyük bir kötülük ve vicdansızlık. Ceza önemli değil, suçlunun cezasını bulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
İNGİLİZLER DE KINADI
Olay sadece Türkiye’de değil, İngiliz basınında da geniş yankı buldu. The Sun gazetesi haberi “Tırıs Rezalet” manşetiyle okuyucularına duyururken, yarış parkurlarından aşevine uzanan bu yasa dışı zinciri “uluslararası bir skandal” olarak niteledi.
Atın bir binicilik okuluna gitmek yerine mezbahaya gönderilmesi sürecinde sorumlularının tespiti için adli süreç devam ediyor.