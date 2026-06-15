Orta Doğu’da ABD ve İran anlaşmasının ardından petrol fiyatları TSİ 06:00 itibarıyla 83 dolarla sınırına kadar geriledi ve son 3 ayın dibine çekildi. Hürmüz’den cuma gününden itibaren sevkiyatın hızla başlaması beklentisi ağırlık kazanırken; petroldeki düşüş “yüksek enflasyon-yüksek faiz” baskısı yaşayan dünya piyasalarını rahatlattı. Asya-Pasifik borsalarında günlük yükselişler %5’i de aştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki anlaşmanın nihayete varmasının ardından ralli yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla %-4,3 düşüşle 83,05 dolara kadar geriledi. Böylece petrol, 10 Mart’tan bu yana en düşük seviyelerini gördü ve son 3 ayın dip seviyelerine çekildi.

BORSALARDA RALLİ

Küresel borsalarda ise ilk tepkiler Asya-Pasifik piyasalarında takip ediliyor. Japonya ve G. Kore endekslerinde yükseliş %5 ve üzerinde gerçekleşiyor. Çin ve Avustralya endeksleri ise %1’in üzerinde primli seyrediyor. Avrupa ve ABD vadeli endekslerinde de fiyatlamalar %1’in üzerinde prime işaret ediyor.

HÜRMÜZ CUMA GÜNÜ…

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Washington ve Tahran arasındaki anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte mayın temizleme işlemlerinin tamamlanacağını ve petrolün Boğaz’dan yeniden akmaya başlayacağını söyledi.

Anlaşmanın İran tarafından da teyit edilmesi piyasaları rahatlatırken, Hürmüz’de petrol taşımacılığı yapan en büyük şirketlerden Frontline’nın yöneticileri, petorl sevkiyatının oldukça hızlı bir şekilde başlayacağı beklentisini dile getirdi.

ENFLASYON RİSKİ ZİRVE YAPMIŞTI

Dünya için de kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, mart ayının başından bu yana fiilen kapalı durumda bulunuyor. Küresel petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği bu su yolunun kapanması; petrol başta olmak üzere doğalgaz ve gübre de dahil birçok emtia için ciddi tedarik şoklarını beraberinde getirdi. Emtiadaki fiyat artışları birçok ekonomide enflasyonu tetikledi. ABD’de yıllık TÜFE mayısta %4,2′ye dayandı ve son 3 yılın zirvesine çıktı.

FAİZ ARTIŞLARI DA BAŞLAMIŞTI

Savaş boyunca küresel piyasalarda beklentiler de değişmiş; genel olarak faiz indirimi ihtimalleri azalmış ve yerini “daha uzun süre yüksek faiz ortamı” beklentileri almıştı. Avrupa Merkez Bankası da geçen hafta, enerji şokuna faiz artışı ile cevap veren ilk büyük merkez bankası oldu. Savaşın, Avrupa’da enflasyonun hedeflerin dışına çıkmaya zorlaması sebebiyle AMB, 2023′ten bu yana ilk defa faiz oranlarını çeyrek puan artırdı.

Bu arada CME’nin FedWatch anketinde de ABD Merkez Bankasının bu yılın aralık ayında faiz oranlarını artırması ihtimali fiyatlanmaya başlandı.

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