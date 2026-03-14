Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada yapılan incelemeler sonucunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti. Etin, yarış hayatı sona eren bir ata ait olduğu ortaya çıkarken AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı, belediye başkanının sorumluluk almasını gerektiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesinin kamuoyunda infiale neden olmasının ardından AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, yazılı bir açıklama yaptı.

"BŞKANLIK SORUMLULUK MAKAMIDIR"

Vatandaşın sağlığıyla oynandığını vurgulayan Kıratlı, şöyle devam etti: "CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi, kamuoyunda haklı bir infiale yol açmıştır. Ancak daha da vahim olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in sorumluluk almak yerine 'Biz mağduruz, suçlu değiliz.' açıklaması yapmasıdır. Unutulmamalıdır ki belediye başkanlığı makamı şikayet makamı değil, sorumluluk makamıdır."

Seçer'in yaptığı açıklamayı büyük talihsizlik olarak değerlendiren Kıratlı, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen mezbahalarda kesimlerin resmi veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ali Kıratlı

Bu mezbahalarda yalnızca sığır, koyun ve keçi türü hayvanların kesimine izin verildiğini belirten Kıratlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kesim sonrasında hayvan karkasları tekrar kontrol edilip tüketime uygun bulunması halinde resmi mühür uygulanarak mezbahadan çıkışına izin verilir. Yani Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimizin görevi kesim hayvanlarının mezbahaya girişini, kesimini ve karkas halinde çıkışını denetlemek ve onaylamaktır. Ancak tedarik ve dağıtım süreci belediye ile ihaleyi alan firma arasındaki sorumluluk alanıdır."

"SORUMLULUK BELEDİYEYE AİTTİR"

Vatandaştan özür dilenmesi gerektiğini yineleyen Ali Kıratlı, şunları kaydetti: "Eğer firma teslimatta farklı etler karıştırdıysa, bunun kontrol ve analiz sorumluluğu belediyeye aittir. Dolayısıyla sorumluluğu başka kurumlara atmak yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıkça 'Bir hata olmuştur.' diyerek hemşehrilerimizden özür dilemesi gerekirdi. Ne yazık ki bunun yerine algı oluşturarak suçu Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve İl Tarım Müdürlüğümüze yüklemeye çalışan bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu tavrı esefle kınıyorum. Mersinli hemşehrilerimiz her zaman en temizini, en güvenilirini ve en iyisini hak etmektedir."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

NE OLMUŞTU?

Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin merkez Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından geçen ay aldığı kavurmanın içinde bir cismin olduğunu gören vatandaşın şikayeti üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma başlatılmış, ilk incelemede cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirleyen ekipler, 4 Şubat'ta aşevinde denetim yapmıştı. Denetimde 3-4 Şubat'ta üretilen kavurmadan alınan numune, Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiş, laboratuvar analizi sonucunda iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmişti.

