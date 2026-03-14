İzmir’de şiddet gördüğü eşinden ayrı yaşamaya başlayan genç kadın, çocuğunu görme bahanesiyle kandırılarak götürüldüğü evde darbedildi. Yardım istemek için balkona çıkan kadının eşi tarafından dördüncü kattan atıldığı iddia edilirken, ağır yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaçan şüpheliler ise aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olup Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti.

Aylin G.

DEFALARCA KARAKOLLUK OLMUŞLAR

Defalarca karakolluk olan çiftin 8 yaşındaki kızları geçici süreyle devlet korumasına alındı. Eşiyle ortak arkadaşları olan A.E., genç kadınla iletişime geçerek devlet korumasındaki kızlarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Aylin G., kaldığı adresi verdi ve bir süre sonra gelen A.E.'nin aracına binerek yola çıktı.

O.G.

ZORLA GÖTÜRÜLÜP DARBEDİLMİŞ

İddiaya göre ikili çocuk esirgeme kurumuna doğru ilerlerken, A.E. yol üzerinde bekleyen O.G.'yi araca aldı. O.G., araç içerisinde kendisinden şikayetçi olan Aylin G.'ye şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın daha sonra Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek burada da darbedildi.

“YARDIM İSTERKEN BALKONDAN ATILDI” İDDİASI

Fırsatını bulup yardım istemek için balkona çıkan Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS FİRARİ ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E.'nin dört gündür arandığı, Aylin G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

