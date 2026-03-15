Trump: İran ile anlaşmaya hazır değilim
Trump, İran ile anlaşmaya hazır olmadığını söyledi ve "Anlaşmak için koşullar henüz uygun değil" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, yeni lider Hamaney için de "Ölü olabilir" iddiasında bulundu.
- Trump, İran'ın barış yapmak istediğini ancak şartların henüz yeterince iyi olmadığını belirtti.
- Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle planlar yapıldığını açıkladı.
- ABD ve İsrail'in ortak askeri operasyonu sonrası artan benzin fiyatları konusundaki endişeleri 'gereksiz' olarak nitelendirdi.
- İran'ın yeni lideri hakkında 'ölü olabilir' iddiasında bulundu.
- İran'ın ABD-İsrail operasyonuna cevaben diğer Orta Doğu ülkelerini hedef almasını 'şaşırtıcı' bulduğunu ifade etti.
- Hark Adası'na yapılan ABD saldırılarının adayı 'neredeyse tamamen yok ettiğini' ve 'sadece eğlence için vurabileceklerini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın barış yapmak istediğini ancak “şartlar henüz yeterince iyi olmadığı için” anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, şartların ne olacağını açıklamaktan kaçındı.
NBC News’e verdiği röportajında Trump, artan petrol fiyatları karşısında Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle planlar yaptığını da belirtti.
Netanyahu öldü mü? İsrail'den açıklama geldi
İki hafta önce ABD ve İsrail’in ortak askeri operasyonu sonrası yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili Amerikan halkının endişelerini ise “gereksiz” olarak nitelendirdi.
"İRAN'IN LİDERİ ÖLÜ OLABİLİR"
Trump, İran’ın yeni lideri hakkında ise "Ölü olabilir" iddiasında bulundu.
ABD Başkanı, İran’ın ABD-İsrail operasyonuna cevap olarak diğer Orta Doğu ülkelerini hedef almasını “şaşırtıcı” bulduğunu ifade etti.
Hark Adası’na yapılan ABD saldırılarının adayı “neredeyse tamamen yok ettiğini” söyleyen Trump "Adayı sadece eğlence için vurabiliriz" dedi.