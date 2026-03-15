Trump, İran ile anlaşmaya hazır olmadığını söyledi ve "Anlaşmak için koşullar henüz uygun değil" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, yeni lider Hamaney için de "Ölü olabilir" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın barış yapmak istediğini ancak “şartlar henüz yeterince iyi olmadığı için” anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. Trump, şartların ne olacağını açıklamaktan kaçındı.

NBC News’e verdiği röportajında Trump, artan petrol fiyatları karşısında Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle planlar yaptığını da belirtti.

Trump: İran ile anlaşmaya hazır değilim

İki hafta önce ABD ve İsrail’in ortak askeri operasyonu sonrası yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili Amerikan halkının endişelerini ise “gereksiz” olarak nitelendirdi.

"İRAN'IN LİDERİ ÖLÜ OLABİLİR"

Trump, İran’ın yeni lideri hakkında ise "Ölü olabilir" iddiasında bulundu.

Trump: İran ile anlaşmaya hazır değilim

ABD Başkanı, İran’ın ABD-İsrail operasyonuna cevap olarak diğer Orta Doğu ülkelerini hedef almasını “şaşırtıcı” bulduğunu ifade etti.

Hark Adası’na yapılan ABD saldırılarının adayı “neredeyse tamamen yok ettiğini” söyleyen Trump "Adayı sadece eğlence için vurabiliriz" dedi.

