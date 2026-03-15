14 Mart Tıp Bayramı’nda vatandaşlar, sağlık çalışanlarına CİMER üzerinden teşekkürlerini iletti. Mesajlarda, tedaviyle birlikte sabır, anlayış ve güler yüzleriyle moral ve güven veren sağlık çalışanlarına minnettarlık vurgulandı.

ESMA ALTIN- Türkiye’nin farklı illerinden vatandaşlar, hayatlarına dokunan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletti.

Sağlık Bakanlığı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla vatandaşların sağlık çalışanlarına yönelik minnettarlığını göstermek için CİMER üzerinden gelen teşekkür mesajlarını paylaştı.

CİMER'e doktor teşekkürü: Özel hissettirdiler

MORAL VE GÜVEN VERDİLER

Paylaşılan mesajlarda, sağlık çalışanlarının yalnızca tedavi sunmakla kalmayıp, sabır, anlayış ve güler yüzlü yaklaşımlarıyla hastalara moral ve güven verdikleri vurgulandı. Tokat’taki bir hasta yakını “Bize özel hastanedeymiş gibi hissettiren bütün sağlık personeline sabırları ve güler yüzleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Samsun’da tedavi gören bir kişi ise, “Beni yeniden hayata döndürdüler” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş da mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Toplum olarak şikâyet etmeye alışığız ama iyi yapılan işleri de takdir etmek gerekir"

