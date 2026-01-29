Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Manchester City'ye deplasmanda mağlup olsa da, 10 puanla 20'nci sırada yer aldı ve play-off turuna yükseldi. Etihad Stadı'nda 2-0 sonuçlanan karşılaşma, İngiliz basınında manşetleri süslerken; sarı-kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahsedildi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının lig etabının 8'inci ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar, 10 puanla 20'nci sırada yer alarak, adını play-off turuna yazdırdı. İngiliz medyası, Manchester City-Galatasaray maçına geniş yer ayırdı.



NTV Spor'un aktardığına göre; Ada basınında dev karşılaşmayla ilgili yorumlar şöyle: BBC: SANE VE İLKAY OYUNU ETKİLEYEMEDİ "Bu turnuvada City'yi 3 yıl önce zafere taşıyan ve 3 kupayı birden kazandıran kaptan İlkay Gündoğan, ev sahibi taraftarlar tarafından coşkulu karşılandı. Aynı şekilde Leroy Sane de öyle. Ancak iki oyuncudan hiçbiri oyunun gidişatını etkileyemedi.”



THE GUARDIAN: DOKU'NUN SAKATLIĞI TATSIZ OLDU "Erling Haaland'ın açılış golü ve Rayan Cherki'nin golüyle galibiyet geldi. Ancak 36'ıncı dakikada Jeremy Doku'nun Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanması tatsız bir olay oldu.”

SKY SPORTS: ETKİLEYECİ DOKU PERFORMANSI "City maçın ilk yarısında işini halletti. Haaland, yılın başından bu yana ilk defa açık oyundan gol attı ve Rayan Cherki de güzel bir organizasyonun ardından gol kaydetti. Her iki gol de, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan etkileyici Jeremy Doku tarafından hazırlandı."



MANCHESTER EVENING NEWS: ISLIKLAR, YUHALAMALAR, MEŞALELER "Premier Lig tecrübesiyle dolu bir Türk takımı, eski City yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi de kadrosuna katarak, maç öncesinde Guardiola'yı adeta eziyetle alt ettikten sonra onlara zarar vermeye hazırdı. Deplasman tribününden yükselen ıslıklar, yuhalamalar ve meşaleler, City'ye adeta düşman sahasında oynuyormuş hissi verdi. Bu, City için rahat bir gece olacağa benzemiyordu. Ancak ikinci yarının başlangıcından itibaren deplasman tribününden hiçbir ses gelmemesiyle Galatasaray'ın yenildiği açıkça belli oldu."

THE TIMES: GUARDIOLA, MOURINHO'DAN GÖRDÜĞÜ İYİLİĞE MİNNETTAR "Pep Guardiola, eski rakibi Jose Mourinho'dan gördüğü iyiliğe minnettar; Benfica'nın Real Madrid'i yenmesiyle son 16 turuna yükselmeyi garantilediler."

INDEPENDENT: GALATASARAY'IN ETKİSİZLİĞİNDEN FAYDALANDILAR "Doku'nun her iki golün de asistini yaptığı maçta Pep Guardiola'nın öğrencileri, Jose Mourinho'nun Benfica'sının Real Madrid'i yenmesiyle son 16'ya zar zor yükseldi. City profesyoneldi, zaferleri etkileyiciydi ancak Galatasaray'ın etkisizliğinden de faydalandılar."

THE SUN: CITY İŞİ CİDDİYE ALDI "Galatasaray'ın play-off'lardaki yerini garantilemek için bu maçtan bir şeyler elde etmesi gerekiyordu ve coşkulu taraftarları binlerce kişiyle maça gelmişti. City takımı ise işe ciddiyetle yaklaştı."

Haberle İlgili Daha Fazlası