Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda lig etabının 8'inci ve son haftasında Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, İngiltere'de sakatlık geçiren Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında 2-0 mağlup olduğu Manchester City maçının son dakikalarında sakatlanan Leroy Sane ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.

AYAĞI BURKULDU

Yener İnce, bir süre sekerek oynadıktan sonra 80'inci dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakan 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun ayak bileğinin burkulduğunu söyledi.

Leroy Sane

KAYSERİSPOR MAÇINDA DİNLENECEK

Süper Lig'in 20'inci haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da Leroy Sane'nin, bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

