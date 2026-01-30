SPOR SERVİSİ
Manchester City maçında ayağı burkuldu: Galatasaray'da Leroy Sane kararı
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol organizasyonunda lig etabının 8'inci ve son haftasında Manchester City'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, İngiltere'de sakatlık geçiren Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili kararını verdi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray'da Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane ile ilgili karar verildi.
- Galatasaray'ın Manchester City maçının son dakikalarında sakatlanan Sane, bir süre sekerek oynadıktan sonra Kaan Ayhan'a yerini bıraktı.
- Alman futbolcunun, Galatasaray'ın Kayserispor maçı için riske edilmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında 2-0 mağlup olduğu Manchester City maçının son dakikalarında sakatlanan Leroy Sane ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce'den açıklama geldi.
AYAĞI BURKULDU
Yener İnce, bir süre sekerek oynadıktan sonra 80'inci dakikada yerini Kaan Ayhan'a bırakan 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunun ayak bileğinin burkulduğunu söyledi.
KAYSERİSPOR MAÇINDA DİNLENECEK
Süper Lig'in 20'inci haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da Leroy Sane'nin, bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele 1 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gol! Guardiola da şaştı kaldı: Nereye gidiyorsun?
Bizi Takip Edin
YORUMLAR