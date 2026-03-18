Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık’ın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduğumuzu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğimizi, bu çabaların süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Umman lideri Bin Tarık ile görüştü

İSRAİL SALDIRILARI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze’nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.

BAYRAM TEBRİĞİ

