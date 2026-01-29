Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gol! Guardiola da şaştı kaldı: Nereye gidiyorsun?
Galatasaray'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden İngiliz devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Benfica-Real Madrid maçının 90+8'inci dakikasında kaleci Anatoliy Trubin'in ev sahibi ekibe ilk 24 biletini getiren golüne de değindi.
- Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnun olduğunu belirtti.
- Deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını beğendiğini söyledi.
- Guardiola, eski oyuncuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi yeniden görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.
- Guardiola, Benfica'nın Real Madrid'i 90+8'de kaleci golüyle yenmesi ve ilk 24 takım arasında yer almasını değerlendirdi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında Etihad Stadı'nda temsilcimiz Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ZOR RAKİPLER VAR"
Turnuvada doğrudan son 16'ya yükselmelerinin mutluluk verici olduğunu belirten Guardiola, "Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi, 7-8 sene önce çok farklıydı. Şu anda farklı bir format var. Çok zor rakipler var. Eleme grubunda oynamadık. Mart ayında döndüğümüzde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kalecimiz çok iyiydi. Rakibimiz de şanslar buldu. Bu tip maçlar riskli oluyor" dedi.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu: Zorlu takımlar bekliyor
"BU FORMATI SEVİYORUM"
Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımlı lig formatını değerlendiren 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok daha fazla maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Her takımla bir kez oynuyorsunuz. Bir final maçına benziyor. Deplasmanda zorlu maçlar oluyor. İlk 24'e girmek için birçok takım şansını deniyor. Zor maçlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Defansta büyük problemleri olduğunu söyleyen Guardiola, "Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Bu maçta da bunu hissettik. Birçok şansı gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig'de yapamadıklarımızı sanki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha iyi yaptık" şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray'dan açıklama: Leroy Sane'nin sakatlığı ciddi mi?
"İLKAY VE SANE'Yİ GÖRMEK ÇOK GÜZELDİ"
Tecrübeli teknik adam, eski futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi yeniden gördükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı yeniden görmek çok güzeldi. Galatasaray'a saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Bernardo ve Nico çok iyi mücadele etti ama tam stoperlerin önünde onları koruyacak oyuncular değiller, defansif orta sahalar değiller" açıklamasını yaptı.
BENFICA KALECİSİ TRUBIN'İN ATTIĞI GOL
Guardiola, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Portekiz temsilcisi Benfica'nın İspanyol takımı Real Madrid'i kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8'inci dakikada attığı golle 4-2 yenerek ilk 24'e kalmasını değerlendirdi.
Benfica-Real Madrid maçının sonucunun kendilerinin sıralamasını belirlediğini aktaran Guardiola, "Benfica maçının son anlarını izledik. Kaleciye 'Nereye gidiyorsun?' diye sorduk. Mourinho için iyi bir stratejiydi. Kaleci golü attı" değerlendirmesinde bulundu.