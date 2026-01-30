G.Saray Devler Ligi macerasında kasasını doldurmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar play-off turunu geçip son 16’ya kalırsa 11 milyon avro daha kazanacak. Bugün çekilecek kurada rakip ya A. Madrid ya da Juventus olacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK - UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon avro koydu. Bu sezon “Devler Ligi”ne direkt katılan sarı kırmızılı ekip, UEFA’nın para ödülleri yönetmeliğine göre, “ayakbastı parası” olarak 18,62 milyon avro kazandı. Ligde oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Cimbom, bu performansıyla 7 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon avroluk gelire uzandı.

KURA ÇEKİMİ 14.00’TE

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon avro (ortalama 8,41 milyon avro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon avro oldu. Aslan ayrıca son 16 turu play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 1 milyon avro daha yazdırdı.Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi hâlinde 11 milyon avro daha kazanacak. Sarı kırmızılıların play-off kurası bugün 14.00’te çekilecek. Cimbom, Juventus veya İnter’den birisiyle eşleşecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası