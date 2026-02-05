Trabzonspor kanat takviyesi konusunda kararlı ancak istenilen hedefe henüz ulaşamadı.

Fırtına’da kanat sıkıntısı var. Sikan ile yollarını ayıran ve Zubkov’un sakatlanmasıyla sıkıntısı katlanan Trabzonspor kanat takviyesi konusunda kararlı ancak istenilen hedefe henüz ulaşamadı. Hem de rekor bonservis bedellerine çıkılmasına rağmen.

İKNAYA ÇALIŞILIYOR

Bordo mavililer, Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Danimarka’nın parlayan yıldızı Aral Şimşir için Midtjylland’a 10 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli önerse de kabul ettiremedi. F.Bahçe’de yedeğe düşen Oğuz Aydın konusunda da somut bir adım atılamadı. Fatih Tekke, Alanya’dan eski öğrencisi olan Aydın’ı iknaya çalışıyor. Trabzonspor’un Oğuz’u satın alma opsiyonu ile kiralama girişimi son ana kadar kovalanacak.

