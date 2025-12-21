Başrolde Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Yeraltı dizisi ne zaman başlıyor merak edildi. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi Yeraltı için çekimler başladı. Güçlü oyuncu kadrosu, iddialı hikayesi ve yeraltı dünyasında geçen dramatik kurgusuyla dikkat çeken yapım, yeni sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi dizi dünyasında hareketlilik hız kazanırken, NOW’ın iddialı projelerinden biri olan Yeraltı sete çıkmasıyla birlikte gündemin üst sıralarına yükseldi. Uzun süredir hazırlıkları süren yapım, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle izleyicide merak uyandırıyor.

YERALTI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği Yeraltı, 2026 sezonu için hazırlanan projeler arasında yer alıyor. Dizi, uzun süren ön hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladı. Setten paylaşılan ilk kareler, dizinin ekran yolculuğunun yaklaştığını gösterirken yayın tarihiyle ilgili beklentileri de artırdı.

Resmi yayın tarihi henüz açıklanmasa da Yeraltı’nın NOW’ın yeni yıl yayın akışı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte kanal ve yapım ekibinden gelecek yeni duyurular, dizinin yayın takvimini netleştirecek.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI

Yeraltı, güçlü ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin başrollerinde Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan yer alıyor. Üç oyuncunun birlikte yer aldığı ilk set karesi, projeye olan ilgiyi daha da artırdı.

Başrollerin yanı sıra dizide Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi deneyimli isimler bulunuyor.

KONUSU NE?

Yeraltı, yalnızca suç ve gerilim üzerine kurulu bir hikaye sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda merkezine güçlü bir aşk hikayesi yer alacak. Dizide, ailesinin katilini öldürerek intikam alan Haydar Ali’nin hikayesi ekranlara taşınıyor. Cezaevine düşen Haydar Ali, burada Türkiye’nin en tehlikeli yeraltı yapılanmalarından birinin ortasında kalıyor.

Asıl yüzleşme ise özgürlüğüne kavuşmasının ardından başlıyor. Haydar Ali’nin unutamadığı kadın, artık onun en yakınındaki adamın eşi olarak karşısına çıkıyor. Yeraltı, tutkulu bir aşkı, sadakati, ihanet duygusunu ve insanın kaderle olan mücadelesini karanlık bir atmosfer içinde izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

