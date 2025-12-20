Son olarak Serenay Sarıkaya ile “Aile” adlı dizide kameralar karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi netleşti. Ünlü oyuncunun, Disney Plus için hazırlanan “Dönence” adlı dizide rol alacağı öğrenildi. Üstleneceği karakter de belli oldu.

Kulislerden sızan bilgilere göre yakışıklı ve başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Mehmet Bozdağ’ın yeni ve iddialı projesi için anlaşmaya vardı.

8 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosu Mehmet Bozdağ ile Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınan, 8 bölümlük dizinin Disney Plus platformunda yayınlanması planlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisiyle dönüyor! Rolü de belli oldu

AJAN ALİ’Yİ OYNAYACAK

Mart ayında sete çıkması hedeflenen “Dönence” dizisinin bir ajan hikayesi üzerine kurulu olacağı belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide “Ali” karakterine hayat vereceği öğrenilirken, projenin yönetmeninin ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası