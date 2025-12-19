Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun başrolde yer aldığı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinden ilk fragman geldi. İzleyen herkes Saraçoğlu’nun saçlarına takıldı. Bazı kullanıcılar “Afra’nın saçlarını mahalle berberi mi kesti?” “O kesim ne öyle” gibi yorumlarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisinin hazırlık süreci tamamlandı. OGM Pictures imzalı dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Dizinin başrollerinin yer aldığı ilk fragman, ATV tarafından yayınlandı.

MERAK UYANDIRIYOR

Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir aranın ardından bir dizi projesiyle ekranlara dönmesi izleyicilerde merak uyandırırken, Afra Saraçoğlu’nun yeni projesi de hayranları tarafından ilgiyle karşılanıyor. İkilinin aynı projede buluşması, dizinin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Öte yandan dizi, fragmanı yayınlanır yayınlanmaz X’te en çok konuşulanlar arasına girdi. Tanıtımdaki en dikkat çeken detay ise Afra Saraçoğlu’nun saçları oldu. Güzel oyuncunun yeni imajı pek beğenilmedi.

“SAÇLARINI MAHALLE BERBERİ Mİ KESTİ?”

Kullanıcılar konuyla ilgili “Afra’nın saçlarını mahalle berberi mi kesti?” , “Afra’nın saçına odaklanmaktan hiçbir şey anlamadım. O kesim ne öyle ya, evde kendin kessen daha düzgün kesilir” , “Kim kesti abi bu kızın saçını” gibi yorumlarda bulundu.

A.B.İ. DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Oyuncu kadrosunda birçok iddialı ismin bulunduğu Aile Bir İmtihandır dizisinin ocak ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Ancak dizinin yayın günü henüz netlik kazanmadı.

