ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor, 2025 yılı zararını açıkladı. Yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 8,2 milyar dolar zarar açıklayan şirket, 2008 mali krizinden bu yana en büyük net zarara ulaştı. Özellikle elektrikli araçlarda sıkıntı yaşayan şirketin Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit gibi modellerin satışları da düştü.

ABD merkezli otomotiv devi Ford Motor Company, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tüm yıl mali sonuçlarını açıkladı. Ortaya çıkan sonuca göre ABD’li şirket, 2008 mali krizinden bu yana en büyük net zarara uğradı. Şirketin net zararı, 8,2 milyar dolar olarak açıklandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA 4,8 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

2025 zararını açıklayan şirketin özellikle elektrikli araç (EV) operasyonlarında büyük kayıplar yaşadığı gözlemlendi. Ford’un tam elektrikli araç bölümü, yaklaşık 4,8 milyar dolar zarar açıkladı. Bu rakam bir önceki yıla göre gerileme gösterse de finansal tabloyu ağırlaştırdı.

ABD’li otomobil devi Ford rekor zararı açıkladı! 2008’den bu yana ilk

SATIŞI DÜŞEN MODELLER

Şirketin 2025 bilançosunda özellikle Mustang Mach-E, F-150 Lightning ve E-Transit gibi modellerin satışları beklenenden düşük gerçekleşti.

ABD’li otomobil devi Ford rekor zararı açıkladı! 2008’den bu yana ilk

F-150 ÜRETİMİNDE SIKINTI

Öte yandan tarife savaşları, Novelis fabrikasındaki yangın ve alüminyum tedarikindeki aksaklıklar şirketin F-150 üretimini zora soktu. Şirketin tek probleminin elektrikli araçlar olmadığı görüldü.

ABD’li otomobil devi Ford rekor zararı açıkladı! 2008’den bu yana ilk

ÖNERİLEN HABERLER T-OTOMOBİL Ford yakıt sızıntısı riskiyle 694 bin SUV modelini geri çağırıyor

CEO’DAN AÇIKLAMA

Zarar açıklamalarının ardından bir değerlendirme yapan Ford CEO’su Jim Farley, bu sonucun müşterilerin “neye değer verdiğini açıkça gösterdiğini” ifade etti.

YENİ ÜRÜN ÇİZGİSİ HEDEFİ

Elektrikli araç segmentinin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Farley, Ford’un daha rekabetçi ve talep edilen ürün çizgisine yöneleceğini işaret etti.

ABD’li otomobil devi Ford rekor zararı açıkladı! 2008’den bu yana ilk

694 BİN SUV MODELİNİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Son dönemde en çok geri çağırma duyuran marka olarak ön plana çıkan Ford, ABD’de yangın riski oluşturabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle 694 binden fazla SUV modelini geri çağırdığını duyurmuştu.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, belirli Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtilmişti.

ABD’li otomobil devi Ford rekor zararı açıkladı! 2008’den bu yana ilk

Haberle İlgili Daha Fazlası