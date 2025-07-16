Ford yakıt sızıntısı riskiyle 694 bin SUV modelini geri çağırıyor

Son dönemde en çok geri çağırma duyuran marka olarak ön plana çıkan Ford, ABD’de yangın riski oluşturabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle şimdi de 694 binden fazla SUV modelini geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu açıklama, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) yaklaşık bir yıl süren teknik incelemesinin ardından geldi, işte detaylar:

Ford son dönemde açıkladığı geri çağırmalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamayla, belirli Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtildi.

Bu çatlaklar yakıtın motor bölmesine sızmasına ve sıcak yüzeylerle temas ederek tutuşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Sürücülerin, bu sorunla karşılaştıklarında araç içinde veya dışında yoğun bir yakıt kokusu, gösterge paneli uyarıları, duman ya da gözle görülür alevlerle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Açıklanan geri çağırma, 2021–2024 yılları arasında üretilen Bronco Sport modelleri ile 2020–2022 üretim yılına ait Escape SUV’leri kapsıyor. Ford ve NHTSA, geri çağrılan araçların yaklaşık %0,3’ünde bu kritik kusurun tespit edilebileceğini öngörüyor.

İlgili Haber 200 bin araç için alarm! Yine Ford yine geri çağırma

Şirket, yapılacak düzeltici eylemlerin yaklaşık 570 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını ve bu giderin 2025'in ikinci çeyreğine yansıtılacağını açıkladı.

Bu son hamle, daha önce 2022 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen ve sadece yazılım güncellemeleriyle sınırlı kalan geri çağırmaların kapsamını genişletiyor. Ancak yeni uygulama, potansiyel olarak arızalı enjektörlerin fiziksel olarak değiştirilmesini içermiyor. Bu da otomotiv güvenliği çevrelerinde, sorunun kalıcı çözümü konusunda bazı endişelere yol açıyor.

Son iki yılda da farklı sorunlar nedeniyle birçok geri çağırma süreci başlatan Ford, 2023 yılında şirket, motor yangını riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 125.000 SUV ve kamyonet modelini geri çağırmıştı. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Mustang Mach-E modellerinde batarya kontak arızası riski nedeniyle yaklaşık 18.000 aracın geri çağrıldığı duyuruldu. 2022 yılında ise F-150 Lightning elektrikli pikaplarda tespit edilen batarya üretim kusurları nedeniyle araçların teslimatı geçici olarak durdurulmuş, ardından bir dizi yazılım ve donanım güncellemesiyle sorun giderilmişti.